Депутаты Госдумы от Алтайского края голосуют за поправки в Конституцию

Несколько депутатов Госдумы от Алтайского края накануне, 25 июня, досрочно приняли участие в голосовании по вопросу внесения поправок в Конституцию России. Все они проголосовали в своем родном регионе, сказано на сайте "Единой России".

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Прочее Алтайский край подключился к голосованию за поправки в Конституцию

Депутат Госдумы от Алтайского края Виктор Зобнев проголосовал на одном из избирательных участков в Барнауле. "Сегодня выполнил свой гражданский долг и принял участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию Российской Федерации", – сообщил парламентарий в своем аккаунте в социальной сети Facebook.

Ранее депутаты Госдумы Наталья Кувшинова и Иван Лоор также посетили в Барнауле участки для голосования. Наталья Кувшинова проголосовала и проверила безопасность на участке № 231, а Иван Лоор вместе с супругой проголосовали в лицее № 122.

Депутат Госдумы, член генсовета ЕР Даниил Бессарабов, принимавший непосредственное участие в формировании поправок в Конституцию РФ, также прилетел на Алтай. В интервью местному телеканалу он рассказал, почему важно поддержать изменения в Основной закон страны.

"Вчера дан старт голосованию за внесение поправок в Конституцию РФ. В течение недели у каждого из нас есть возможность выразить свое мнение. Участие в голосовании – это свободный и добровольный выбор каждого сознательного гражданина, но в то же время, хотелось бы, чтобы каждый россиянин принял в этом участие, – подчеркнул Бессарабов. – Ведь что еще может значить "быть гражданином", иметь право голоса, как не поддерживать свою страну в такой важный исторический момент? Общероссийское голосование – это возможность стать частью истории. Это выражение воли граждан по изменениям главного закона страны".

По мнению думца, поправки и новая Конституция – это вклад в будущее, основа стабильного развития России. Поэтому важно взять на себя ответственность за то, в какой стране будут жить наши дети, внуки и правнуки, считает Бессарабов.