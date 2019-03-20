Держал в ежовых рукавицах: политтехнолог о правлении главы Алтая Бердникова

Константин Лукин назвал его отставку логичным решением

20 марта 2019, 15:22

Уход с поста главы Республики Алтай Александра Бердникова ожидаем и логичен в контексте работы Кремля по обновлению губернаторского корпуса. Об этом порталу Amic.ru рассказал алтайский политтехнолог Константин Лукин.

"В этом году посты покинут все губернаторы, которые находятся у власти продолжительное время, а также те, которые не смогли бы избраться на новый срок на следующих выборах, и в регионах, где нестабильная социально-экономическая ситуация", – в целом охарактеризовал ситуацию собеседник.

Глава Республики Алтай Александр Бердников написал заявление об отставке

Глава Республики Алтай Александр Бердников написал заявление об отставке

По словам Лукина, Кремль сейчас будет перестраивать внутреннюю политику в регионе. Но без вливаний из федерального бюджета в дотационную республику, ни старый, ни новый губернатор ничего бы изменить не смогли.

"Три срока у власти – это много. Сейчас давать независимую оценку его правлению рано, должно пройти время. Но в любом случае он впишется в историю как генерал-губернатор, который держал местные элиты в ежовых рукавицах. Это самая правильная политика в отношении национальных регионов", – добавил Константин Лукин.

Но пока открыты вопросы, кто его сменит и куда он уходит.

Политтехнолог считает, что назначение на этот пост Олега Хорохордина очень вероятно, поскольку в его пользу лоббирует Сбербанк.

Напомним, Александр Бердников сообщил об отставке днем в среду, 20 марта, на своей странице в "Фейсбуке".

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