Дерзкий "налет на миллион" в Барнауле: подозреваемые задержаны

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Полиция Барнаула официально подтвердила информацию о том, что подозреваемые в дерзком ограблении офиса платежного центра в краевой столице задержаны.

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"Сотрудниками уголовного розыска УМВД по городу Барнаулу при взаимодействии с сотрудниками полиции города Омска установлены и задержаны подозреваемые в разбойном нападении. В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия", — сообщила порталу Amic.ru представитель городского управления МВД.

Число подозреваемых собеседница не уточнила, однако по данным портала Amic.ru, злоумышленников трое.

Напомним, ограбление было совершено 6 декабря в Центральном районе Барнаула. Преступники в масках ворвались в офис Регионального платежного центра.

Злоумышленники, угрожая кассиру, заставили его открыть сейф, откуда было похищено более одного миллиона рублей. Задержать подозреваемых удалось на территории Омской области.