Десантник из алтайского села поджег дом бизнесмена и угнал пожарную машину

В алтайском селе Волчиха местный житель поджег строящийся дом бизнесмена и угнал пожарную машину. Историю, которую рассказала жена предпринимателя, опубликовали в сообществе "Инцидент Барнаул".

По ее словам, в ночь на 16 сентября мужчина поджег недостроенный дом супруга, избил приехавших на место возгорания пожарных, после чего угнал их служебную машину и поехал к другому дому бизнесмена.

В тот момент в доме находилась жена предпринимателя с двумя несовершеннолетними детьми. На пожарной машине сельчанин начал крушить палисадник. Чтобы спастись, женщина выпрыгнула из окна, босиком убежав к родственникам. Как отмечает сельчанка, остановить разбуянившегося мужчину удалось только начальнику местной ГИБДД, который несколько раз выстрелил по машине.

Супруга бизнесмена написала заявление об угрозе убийством, однако 3 октября ей пришел отказ в возбуждении уголовного дела. Как объяснил полиции дебошир, он был уверен, что в доме никого нет, поскольку не горел свет, и он не видел силуэтов.

Ранее, 12 сентября, мужчина сломал бизнесмену челюсть, момент удара попал на видеокамеру.

"Когда моему мужу сломали челюсть, мы поехали в больницу. В эту ночь еще два человека пострадали и написали заявление на него", – сказала супруга предпринимателя, добавив, что другие потерпевшие забрали заявления после "разборок" с нападавшим.

При этом жена волчихинского бизнесмена не уточняет, из-за чего произошел конфликт между ее мужем и сельчанином. Однако, по ее словам, более года назад мужчина уже накидывался на предпринимателя с ножом.

Как пишет Telegram-канал Unusual Crimes Barnaul, дебошир служил в ВДВ и принимал участие в боевых действиях. Он женат и имеет троих детей, однако за пьяные похождения уже получал несколько судимостей. Причем первая из них получена за то, что сельчанин отобрал автомобиль с дровами у жителей Казахстана и поехал раздавать их волчихинским пенсионерам.