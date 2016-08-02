Десантники на машинах с флагами начали стягиваться в центр Барнаула
Празднование Дня ВДВ начнется на площади Ветеранов
Фото: atributia.ru
Барнаульские десантники с самого утра 2 августа стягиваются в центр города на автомобилях с флагами ВДВ.
По дороге на работу многие барнаульцы, как и положено в этот день, стали свидетелями того, как в некоторых машинах в центр города едут мужчины в голубых беретах и тельняшках.
Напомним, что в этом году отмечается 86-я годовщина Дня воздушно-десантных войск России.
Что касается торжественных мероприятий, посвященных Дню ВДВ, то с 09:30 на площади Ветеранов начнет свое выступление группа "Бачи". В 10:00 состоится традиционный митинг и возложение цветов к Мемориалу погибшим в локальных конфликтах. Также пройдут показательные выступления спецназа и воспитанников военно-спортивных клубов.
После этого десантники проследуют колонной на площадь Победы — на Мемориал павшим в Великой Отечественной войне.
На Власихинском кладбище состоится панихида, а на Аллее Памяти — возложение цветов.
Праздничная программа завершится на пляже Солнечный, где пройдут спортивные соревнования.