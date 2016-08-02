Десантура на марше: показываем, как голубые береты в Барнауле идут колонной
Десантники прошли по центру краевой столицы к Мемориалу павшим в Великой Отечественной войне
2 августа 2016, 12:03
Фото: Вячеслав Мельников, amic.ru
День десантника продолжается в Барнауле, в центре города становится все больше людей в голубых беретах и тельняшках. Многие из них в сопровождении своих семей.
Напомним, что официальная часть Дня ВДВ началась на площади Ветеранов. Затем десантники начали двигаться колонной к Мемориалу павшим в Великой Отечественной войне, что на площади Победы.
В частности, в сопровождении техники и оркестра голубые береты прошли по проспекту Социалистическому, привлекая внимание широкой публики.
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