Десантура на марше: показываем, как голубые береты в Барнауле идут колонной

Фото: Вячеслав Мельников, amic.ru

День десантника продолжается в Барнауле, в центре города становится все больше людей в голубых беретах и тельняшках. Многие из них в сопровождении своих семей.

Напомним, что официальная часть Дня ВДВ началась на площади Ветеранов. Затем десантники начали двигаться колонной к Мемориалу павшим в Великой Отечественной войне, что на площади Победы.

В частности, в сопровождении техники и оркестра голубые береты прошли по проспекту Социалистическому, привлекая внимание широкой публики.

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