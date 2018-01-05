Дети, автобус которых сгорел в Петербурге, приедут в Барнаул 13 января

История со сгоревшем в Санкт-Петербурге автобусов получила счастливый конец. Дети, приехавшие на творческий конкурс в культурную столицу из Барнаула, уже скоро окажутся дома. 13 января они должны прибыть в родной город на поезде. Как рассказала корреспонденту Amic.ru директор Дома художественного творчества Валентина Лежнева, воспитанникам, потерявшем в пожаре документы, уже выдали справки, а билеты брали заранее в обе стороны.

"Сейчас у нас все нормально, билеты мы брали туда и обратно, декорация уцелела, так как водитель успел ее спасти. С детьми тоже все хорошо: вчера они репетировали, а сегодня играют в спектакле. А документы восстановятся. Главное, что все живы и здоровы", - комментирует случившееся Валентина Лежнева.

Напомним, что туристический автобус, перевозивший школьников из Барнаула, сгорел в районе Биржевой площади на Стрелке Васильевского острова в Санкт-Петербурге. Инцидент произошел утром в четверг, 4 января. Дети не пострадали, но их вещи и документы сгорели.