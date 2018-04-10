Дети паводка: как разгул стихии устроил "каникулы" алтайским школьникам

Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Несмотря на то, что паводок в Алтайском крае пошел на спад, дети из подтопленных районов продолжают находиться на отдыхе и обучении на базе санаториев.

Так, Amic.ru побывал в Павловском детском санатории "Зарница". Здесь находятся 64 человека из Краснощёковского района. Школьники приехали сюда в первых числах апреля.

Как рассказал заведующий отделением Андрей Лукьянов, дети в психологической помощи не нуждаются. Они проходят стандартные для санатория процедуры: лечебная гимнастика, ингаляции с травами, массаж, галотерапия (соляное лечение). Кроме этого, здесь учатся как в обычной школе. В санатории есть библиотека и учебные кабинеты. "Зарница" впервые работает в рамках реабилитации пострадавших от паводка. Родители пошли навстречу руководителям санатория и забрали своих детей, отдыхавших здесь по путевке.

Однако не все дети одинаково справляются со стрессом. Кто-то воспринимает это как отдых и всем доволен, а кто-то, впервые оторванный от дома, скучает по родителям. Вернуться в родные края учащиеся смогут ближе к концу апреля.

Помочь пострадавшим от паводка можно здесь.