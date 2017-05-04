"Дети войны" в Алтайском крае получат помощь при подключении дома к газу

Фото: талдом-район.рф

Жители Алтайского края, наделенные статусом "дети войны", имеют право на получение материальной помощи при подключении дома к газу, сообщили в региональном Министерстве труда и социальной защиты.

Новости

Прочее "Дети войны" в Алтайском крае получат новые льготы

Отмечается, что соответствующее постановление подписал губернатор Александр Карлин. До последнего времени единовременная материальная помощь полагалась только малоимущим одиноко проживающим гражданам, а также семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации.

Кроме того, новый порядок исключил обязательное условие регистрации и проживания всех членов семьи в газифицированном жилом доме на момент его подключения к природному газу не менее двух лет.

Данное условие осталось обязательным только для заявителя.

Отметим, что с 2008 по 2016 год единовременную материальную помощь предоставили 4507 гражданам, осуществившим подключение жилых домов к природному газу на общую сумму 84,6 миллиона рублей. Средний размер единовременной материальной помощи - 18,8 тысячи рублей.