Детские сады Алтайского края вошли в число лауреатов федерального конкурса

Детские сады Алтайского края вошли в число лауреатов V Федерального научно-общественного конкурса "Восемь жемчужин дошкольного образования — 2018", который проводился как социальная акция по реализации Десятилетия детства, сообщается на официальном сайте региона.

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Участие в конкурсе принимали дошкольные образовательные организации, воспитатели, общественные организации, педагогические работники, работники образовательных, научных, медицинских, благотворительных учреждений и воскресных школ, семейных клубов и ассоциаций. В финал по итогам отбора вышли более 100 проектов от 300 авторов из 32 регионов России.

Так, в номинации "Ребенок в высокотехнологичном обществе", посвященной разработкам по опережающей профориентации дошкольников, в том числе по направлению "Растим династии инженеров, начиная с детского сада", в число лауреатов вошел детский сад № 1 Бийска. Детский сад № 79 Бийска стал лауреатом конкурса в номинации "Лучший детский сад наукограда".

В числе лауреатов в номинации "Образовательные прогулки по родной земле" — три дошкольных учреждения Алтайского края: детский сад № 57 "Аленушка" Рубцовска, детские сады № 72 и № 46 Бийска. Специальными дипломами конкурса отмечены детский сад № 260 Барнаула, детские сады № 73 и № 51 Бийска, сообщают в Министерстве образования и науки Алтайского края.