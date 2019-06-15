Детский лагерь под Выборгом проверят после "сексуальных игр" девятилеток

Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Светлана Агапитова рассказала о разврате в одном из детских лагерей Ленинградской области под Выборгом.

Она лично проинспектировала учреждение после жалоб и была шокирована "сексуальными играми", организованными девятилетним мальчиком среди сверстников.

Агапитова оценила это как "развратные действия сексуального характера" и "имитацию полового акта".

В связи с этим детский омбудсмен обратилась в Следственный комитет Ленинградской области.

"Это позволит сориентировать органы профилактики в построении своей работы с этими детьми. Кроме того, Следственный комитет имеет опыт расследования подобных дел и действует в сотрудничестве с психологами, специализирующимися в вопросах сексуального насилия, которые также могут дать необходимые рекомендации по коррекции поведения", – аргументирует Агапова.

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По ее словам, профилактику надо производить уже сейчас, чтобы в дальнейшем это не привело к куда более пагубным последствиям.

"Конечно, речь не идет об уголовной ответственности в силу малости лет, но это не повод закрывать глаза и ждать, во что это выльется, когда дети подрастут. Профилактика ведь и направлена на предотвращение преступлений, и не стоит дожидаться возраста "подсудности", чтобы потом наказать. А вот компетентность и профессионализм действий педагогического коллектива лагеря проверить стоит уже сейчас", – уверена Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге.