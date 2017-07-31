Детскую больницу №1 объединяют с поликлиникой №2 в Барнауле

Два детских лечебных учреждения в Барнауле – КГБУЗ "Городская детская больница №1" и КГБУЗ "Детская городская поликлиника №2" – объединяются в одно юридическое лицо. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Алтайского края.

В ведомстве уточняют, что процесс укрупнения медицинских учреждений в России начался еще пять лет назад. Лечебные учреждения с низкой мощностью, которые не могут оказывать пациентам медпомощь по установленным стандартам, включаются как структурные подразделения в состав крупных, хорошо оснащенных медицинских организаций.

В ведомстве подчеркивают, что это делается для того, чтобы повысить качество медуслуг. Опыт объединения больниц в Барнауле уже есть. В региональном минздраве его называют успешным.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что в Барнауле объединяют три больницы: № 3, 9 и 6. В министерстве здравоохранения Алтайского края пояснили, что речь идет о юридическом объединении. Закрытие учреждений не планируется