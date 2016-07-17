Детскую мини-ферму открыли в барнаульском зоопарке. Фото

Сотни барнаульцев пришли на открытие детской мини-фермы в барнаульский зоопарк "Лесная сказка". И взрослые, и дети с огромным удовольствием возились с козами, гусями, утками и многими другими домашними животными.

Баба Яга провела экскурсию по своему сказочному огороду, и городские ребята увидели, как растут овощи и травы.

Директор зоопарка Сергей Писарев отметил, что подобный проект очень важен для города. Ведь многие дети "вживую" никогда не видели домашних животных, не знают, как растут капуста, морковь, кукуруза или помидоры. Теперь семьи, у которых нет дачи или бабушки в деревне, смогут привести ребенка на эту мини-ферму и восполнить пробел в его знаниях.

В зоопарке отмечают, что открытие фермы вызвало огромный интерес не только у горожан, но и у гостей краевой столицы. Так, например, семья Шепелевых приехала из Новокузнецка. По их словам, барнаульский зоопарк им нравится больше, чем новосибирский.

Мини-ферма в "Лесной сказке" работает ежедневно с 10 утра до 20 часов вечера. Вход по билету зоопарка.