Девочка, пострадавшая от нападения тигра в Барнауле, пила алкоголь – СК

Фото: Вячеслав Мельников

Следственный комитет официально подтвердил факт употребления алкоголя девочкой, которая пострадала от нападения тигра в барнаульском зоопарке.

Об этом порталу Amic.ru сообщила старший помощник руководителя краевого управления СКР Ольга Чеснокова.

Новости

Прочее Алкоголь нашли в крови девочки, пострадавшей от нападения тигра в Барнауле

"Исследование показало, что в крови несовершеннолетней обнаружен алкоголь в количестве 0,5 промилле", – сказала собеседница. Напомним, ранее о факте употребления алкоголя девочкой заявил директор зоопарка Сергей Писарев.

Также представитель СКР уточнила, что следователи осмотрели место происшествия в барнаульском зоопарке и изъяли предметы, имеющие значение для разбирательства в инциденте.

Читайте также: Тигр из барнаульского зоопарка не будет наказан за нападение на девочку

Кроме того, опрошена 13-летняя пострадавшая, очевидцы и сотрудники зоопарка. Для определения степени тяжести вреда здоровью, причиненного девочке, назначена судебно-медицинская экспертиза.

"В ходе проверки будут выяснены условия жизни и воспитания несовершеннолетней, адекватность и своевременность действий персонала зоопарка в сложившейся ситуации, организация деятельности по предотвращению несанкционированного доступа на территорию, где находятся опасные животные", – добавила Ольга Чеснокова.

Напомним, инцидент, связанный с нападением тигра на ребенка, произошел в барнаульском зоопарке вечером 10 апреля, когда две девочки-подростка проникли на территорию закрытого учреждения. 13-летняя девочка перелезла через ограду вольера с тигром, после чего хищник схватил ее за ноги. Девочка получила многочисленные раны и была госпитализирована. Сейчас ее жизнь вне опасности.



