Девушка из Барнаула вошла в пятерку лучших студентов России

Фото: alt.ranepa.ru

Студентка четвертого курса Алтайского филиала РАНХиГС Олеся Милоданова вошла в пятерку лучших студентов России.

Как сообщается на сайте вуза, с 21 по 24 ноября в Казани проходил очный этап Всероссийского конкурса "Студент года".

В октябре по всей стране проводились региональные туры. Гран-при "Студент года" в Алтайском крае завоевала Олеся Милоданова, которая обучается на направлении "Государственное и муниципальное управление".

В итоге она стала одним из финалистов заключительного очного этапа Всероссийского конкурса "Студент года". По результатам всех туров жительница Барнаула вошла в первую пятерку участников конкурса.

"Конкурс "Студент года" приобрел для меня особую значимость: на "финишной прямой", в год выпуска из Академии очень почетно оказаться финалистом российской национальной премии, еще и в главной номинации. Очень многое было сделано и преодолено, чтобы оказаться в Казани на финальных испытаниях. Речь не о километрах, а о большой работе, которую я вела на протяжении всей своей студенческой жизни. Я искренне желаю каждому испытать тот восторг, в котором пребываю я сейчас! Это было незабываемо!" — рассказывает девушка.