Девушка попала в больницу после опрокидывания мотоцикла в центре Барнаула

Фото: tverigrad.ru

Мотоцикл опрокинулся в ночь на четверг, 2 августа, в центре Барнаула — в результате ДТП была госпитализирована девушка.

Как сообщили порталу Amic.ru в городской ГИБДД, авария произошла на площади Баварина. За рулем мотоцикла находился парень 1994 года рождения. Его пассажиркой была девушка 1998 года рождения.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства.

В итоге и водителя, и пассажирку доставили в горбольницу №1. Парню оказали помощь и отпустили, а вот девушке потребовалась госпитализация.

По факту ДТП проводится проверка.