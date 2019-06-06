Девушка пострадала в столкновении двух иномарок в Горном Алтае

Столкновение автомобилей, в результате которого пострадала 27-летняя девушка, произошло в селе Шебалино.

Как сообщили в МВД по Республике Алтай, авария случилась на улице Федорова неподалеку от дома №19.

Установлено, что водитель-женщина, управляя автомобилем Toyota Camry, выехала на полосу встречного движения. Однако она не учла дорожную обстановку и столкнулась с автомобилем Toyota Carina.

В результате селянка получила травмы. Ей оказана медицинская помощь в районной больнице.

По факту аварии проводится проверка. В крови предполагаемой виновницы ДТП не обнаружено опьяняющих веществ.