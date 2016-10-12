Девушку-подростка в Барнауле обвиняют в экстремизме в соцсетях

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17-летняя жительница Барнаула предстанет перед судом по обвинению в размещении в интернете экстремистских сведений. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

Согласно данным следствия, в октябре 2015 года подросток вышла в интернет и на одной из общедоступных страниц в соцсети разместила графические изображения, которые сопровождались текстами с унижениями группы лиц по признакам расы и национальности, а также призывами к совершению враждебных действий в отношении указанных лиц.

Когда девушка размещала экстремистские сведения, она понимала, что материалы увидит широкий круг интернет-пользователей, а высказывания могут возбудить у них ненависть к определенной национальности и побудить пользователей к экстремистской деятельности, уточняют в пресс-службе.

В ходе следствия подросток признала свою вину и раскаялась в содеянном.

Девушке инкриминируются действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды, а также на унижение достоинства группы лиц по признакам расы, национальности, совершенные публично в интернете (ч. 1 ст. 282 УК РФ), кроме этого, девушку обвиняют в публичных призывах к экстремистской деятельности в сети (ч. 2 ст. 280 УК РФ).

В данный момент уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.