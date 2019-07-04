Девушку с красными волосами неделю ищут в Рубцовске

17-летнюю Анастасию Знаменщикову разыскивают в Алтайском крае. В последний раз девушку видели неделю назад – 26 июня 2019 года.

С тех пор о ее местонахождении ничего неизвестно, сообщает региональное отделение поискового отряда "Лиза Алерт" в социальной сети "ВКонтакте".

В ориентировке отмечено, что девушка проживала в Рубцовске и Горняке.

Приметы: рост – 165 см, плотного телосложения. Носит короткую стрижку, волосы окрашены в красный цвет. Была одета в черную футболку, синие джинсовые шорты и серые кроссовки.

Волонтеры просят всех, кто знает что-либо о местонахождении пропавшей, звонить по номерам 8-800-700-54-52 или 02 (112).