Девушку сбили на пешеходном переходе в центре Барнаула

Очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул" рассказали о наезде на пешехода возле ЦУМа. Девушка находится в сознании.

По словам пользователей, горожанка перебегала дорогу на красный свет светофора и угодила под машину. Водитель не успел остановиться.

Судя по опубликованным снимкам, пострадавшая находится в сознании и может самостоятельно подняться. Медики оказывают ей необходимую помощь. Подробности и обстоятельства происшествия уточняются.

Отмечается, что за 10 минут до этого на том же перекрёстке столкнулись "Нива" и "Порше". В результате этой аварии обошлось без пострадавших.

На месте работаю сотрудники ГИБДД.