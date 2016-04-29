Девять многоквартирных домов остаются без горячей воды в Барнауле

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Девять многоквартирных домов остаются отключенными от горячей воды в Барнауле из-за коммунальной аварии, произошедшей в пятницу на улице Ядринцева.

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Прочее Отключенную из-за аварии горячую воду в Барнауле дадут в течение дня

"В настоящее время подача горячей воды ограничена в девяти домах. Остальные потребители подключены к другой тепломагистрали", – сообщила порталу Amic.ru начальник отдела по PR и GR барнаульского филиала ООО "Сибирская генерирующая компания" Екатерина Терешкина.

"Специалисты продолжают работу. Обнаружено место повреждения. Планируется, что последствия аварии будут полностью ликвидированы к утру. К этому времени всем потребителям будет подана горячая вода", – сказала собеседница.

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Как сообщал наш портал, коммунальная авария произошла в ночь на пятницу, 29 апреля, в районе пересечения улиц Ядринцева и Папанинцев.