Девять новых школ появятся в Алтайском крае за три года

Фото: kvobzor.ru

Девять новых школ построят в Алтайском крае с 2018 по 2020 год, а также три пристройки. Это позволит создать в регионе свыше четырех тысяч новых учебных мест, пишет "Алтайская правда", ссылаясь на данные регионального Минобрнауки.

Новости

Прочее Почти по миллиону на ученика: как в Барнауле строят современную школу

В данный момент две школы строятся в Барнауле, еще одна - в селе Покровка Локтевского района, а к Егорьевской средней образовательной школе возводится пристройка. На данные цели в бюджете края предусмотрено свыше 2 миллиардов рублей, 312 миллионов - из федерального бюджета.

Также ведется капремонт восьми спортзалов. На это из федерального и краевого бюджетов направлено свыше 39 миллионов рублей.

Издание отмечает, что в 2018 году для школ Алтайского края закупят компьютерную технику на сумму 100 миллионов рублей, 69 комплектов оборудования для кабинетов ОБЖ на 20 миллионов рублей. Еще 5,5 миллионов будут потрачены на покупку мебели, 64 миллиона - на кухонное, технологическое и холодильное оборудование.