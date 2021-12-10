Девятибалльные пробки сковали Барнаул вечером 10 декабря

Пробки в Барнауле достигли 9 баллов вечером в пятницу, 10 декабря. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Карты".

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Прочее "Неприоритетный маршрут". Барнаульцы недовольны сокращением количества трамваев

Наибольшие заторы наблюдаются в центре города, в частности, на проспектах Строителей, Ленина и Красноармейском. Также стоят участки переулка Ядринцева и улиц Молодёжной, Челюскинцев, Гоголя, Цеховой, Сизова и Профинтерна.

Кроме того, движение местами затруднено по шоссе Ленточный бор, Павловскому тракту и улицам Власихинская, Попова, Малахова и Балтийская.

Дорожная ситуация в городе осложняется снегом, который шёл в краевой столице в течение дня.