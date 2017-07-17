Действие лицензии ААЭП прекращено Рособрнадзором

Фото: ааэп.рф

Рособрнадзор официально прекратил действие лицензии Алтайской академии экономики и права, сообщили в пресс-службе федерального ведомства.

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Отмечается, что данная мера принята на основании решения, вынесенного ранее Арбитражным судом. "Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдается вузу Рособрнадзором и подтверждает его право на оказание услуг по реализации образовательных программ. В случае ее аннулирования вуз обязан прекратить образовательную деятельность", - уточняют в Рособрнадзоре.

Портал Amic.ru ранее сообщал, что краевой арбитраж лишил лицензии ААЭП весной этого года.

Действие лицензии академии на осуществление образовательной деятельности было приостановлено еще осенью прошлого года. Тогда же всплыла проблема непогашенной задолженности вуза перед своими студентами.

В мае текущего года в отношении ААЭП была введена процедура наблюдения и назначен временный управляющий, а недавно правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту преднамеренного банкротства ААЭП.