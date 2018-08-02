Дезориентированная пенсионерка пропала в Барнауле

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Волонтеры ведут поиски 63-летней пенсионерки, которая накануне ушла из дома и не вернулась.

В ориентировке, распространяемой поисковым отрядом "Лиза Алерт", говорится, что Галина Ивановна Кобылина (Коркина) дезориентирована.

Приметы пропавшей: рост 156 сантиметров, плотного телосложения, волосы седые короткие, глаза серо-голубые.

Одежда: серое платье с розовыми цветочками, черные туфли.