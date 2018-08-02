Дезориентированная пенсионерка пропала в Барнауле
63-летняя женщина ушла из дома 1 августа и не вернулась
2 августа 2018, 09:34
Фото: vk.com/la_altay
Волонтеры ведут поиски 63-летней пенсионерки, которая накануне ушла из дома и не вернулась.
В ориентировке, распространяемой поисковым отрядом "Лиза Алерт", говорится, что Галина Ивановна Кобылина (Коркина) дезориентирована.
Приметы пропавшей: рост 156 сантиметров, плотного телосложения, волосы седые короткие, глаза серо-голубые.
Одежда: серое платье с розовыми цветочками, черные туфли.
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