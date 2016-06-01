Дикий медвежонок стал новым обитателем барнаульского зоопарка. Фото

Фото: Татьяна Гладкова, Вячеслав Мельников

Медвежонка, которому около четырех месяцев, доставили 1 июня в барнаульский зоопарк.

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Прочее Медвежонка в барнаульском зоопарке назвали Плюшей

Маленького зверя привезли в коробке. Как сообщил порталу Amic.ru специалист по вопросам спонсорства и сотрудничества зоопарка Александр Чеботарёв, мишка был пойман жителями Солонешенского района на территории одной из деревень.

"В зоопарк позвонил глава администрации района и рассказал, что по деревне бегал беспризорный мишка. Местные жители его изловили и поместили в сарай. Нас спросили, можем ли принять мишку, мы сказали, что да", - отметил Александр Чеботарёв.

Специалисты зоопарка сегодня же выяснили, что животное является мальчиком. Скорее всего, он станет парой для девочки-медвежонка Плюши, которая также недавно появилась в барнаульском зоопарке.

Отметим, что новый обитатель зоопарка является диким зверем, другие медведи реагируют на появление неприрученного "коллеги" весьма причудливо.