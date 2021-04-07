"Динамо-Барнаул" всухую проиграло "Ладе" из Димитровграда
Исход матча решил гол на последней минуте основного времени
Футболисты барнаульского "Динамо" на выезде проиграли "Ладе" из Димитровграда. Первый матч весенней части Первенства России (группа 4) состоялся 7 апреля в Ульяновске, где "Лада" проводит домашние игры.
Игра завершилась поражением алтайских футболистов со счётом 0:1. Единственный гол барнаульцы пропустили на 90-й минуте встречи.
К этому моменту "Динамо" играло в меньшинстве после удаления за вторую жёлтую карточку Ярослава Овсянникова. Несмотря на поражение в Ульяновске, барнаульцы сохранили за собой восьмое место в турнирной таблице.
Команда из Димитровграда занимает 11-ю строку. В следующем туре 10 апреля "Динамо" сыграет в Тольятти против местной "Лады", которая располагается на последнем, пятнадцатом месте.
Отметим, что прошлый матч с "Ладой" динамовцы также заканчивали в меньшинстве, но смогли одержать победу со счётом 1:0.