Директор "АлтайБаскета" Михаил Панфилов: "Вопрос с главным тренером решен"

Фото: Екатерина Смолихина, Amic.ru

Заслуженный тренер Литвы Ромуальдас Петронис, который в России тренировал уже несколько клубов, официально возглавит команду "АлтайБаскет" с января 2018 года после получения рабочей иностранной визы. Об этом Amic.ru рассказал директор команды Михаил Панфилов в небольшом интервью.

- Недавно в СМИ появилась информация, что литовский специалист Ромуальдас Петронис станет главным тренером "АлтайБаскета". Об этом уже можно официально говорить?

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- Вопрос уже решен. В сентябре он приезжает в Барнаул для знакомства с клубом и материально-технической базой и потом уедет. Официально по рабочей визе он сможет работать только в январе 2018 года. Тогда мы будем иметь на руках квоту на привлечение иностранной рабочей силы. Мы как раз сейчас ведем работу в этом направлении. И вот только тогда мы можем реально сказать, что этот человек работает главным тренером команды "АлтайБаскет".Сейчас он в любом случае будет помогать через ассистента тренера Евгения Горева, который все лето работал с командой. Мы 21 день провели в Павловске, и с 1 августа "АлтайБаскет" полноценно уже тренируется в спорткомплексе "Победа".

- Какие задачи вы ставите перед тренером и какое виденье развития клуба он вам предложил?

- У нас резко поменялся вектор комплектования команды. На сегодняшний день привлеченных неместных игроков может быть не более 3 человек. Все остальные — наши воспитанники. В связи с тем, что школа "АлтайБаскета" работает только пятый год, мы понимаем, что рано ставить серьезные задачи. Когда футбольный клуб "Краснодар" играл с "Ахматом", то третий победный гол забил воспитанник академии спорта Иван Игнатьев. К 2020 году Сергей Галицкий планирует максимально играть своими игроками. Надо учесть, что школа "Краснодара" начала свою работу в 2008 году. Получается, что человек реально понимает ситуацию, что нужно дать 12 лет на то, чтобы воспитать игроков до основной команды. Мы работаем всего пятый год, поэтому сложно ставить серьезные задачи. Но результат никто не отменял, однако более серьезная задача – создать основной костяк команды, который мог бы играть в ближайшие годы.

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- Частный бизнес будет вкладываться в спорт, помогать командам, и в Барнауле будут строиться арены?

- Мы понимаем, что сейчас бизнес переживает не самые лучшие времена. Например, очень ярким примером благородных вложений является Парк спорта Алексея Смертина. Хотелось бы думать, что не самые веселые времена в любом случае мы переживем. Другого пути у нас нет. Мы прекрасно знаем, что профессиональным командам Алтайского края необходимо привлекать частные инвестиции. Развитие будет именно в этом направлении. Только через сколько лет и когда это встанет на серьезные рельсы — пока трудно сказать.

- Если не секрет, за последние год-два у "АлтайБаскета" стало больше спонсоров? Бизнес стал обращать внимание на успех команды?

- Сегодня "АлтайБаскет" достаточно серьезные трудности в этом вопросе испытывает. Субсидия из бюджета Алтайского края, которую мы получаем несколько лет, спасибо, что не снижается, но внебюджетные вложения у нас очень сильно страдают. Партнеров у нас было не так много, и они переживают сегодня как раз те трудные времена. Когда мы играли в первой Суперлиге, помощи было намного больше.

- С чем это связано? С тем, что менее элитный дивизион привлекает спонсоров меньше?

- Я думаю, что это связано с экономической ситуацией у тех людей, которые на протяжении многих лет вносили большой вклад. Первая и вторая Суперлига имеет значение только для болельщиков.

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Прочее Команда "АлтайБаскет" лишилась главного тренера после серебра на чемпионате

Ранее в западных СМИ появилась информация, что 52-летний Ромуальдас Петронис станет вторым иностранным тренером в российской Суперлиге-2 (ещё один – серб Йован Попович – возглавляет московскую "Руну-Баскет"). В начале 2000-х Петронис являлся ассистентом главного тренера в саратовском "Автодоре", также был помощником главного тренера в женском московском "Динамо" и пермском "Урал-Грейте". Спустя сезон работы в вильнюсском клубе "Сакалай" вернулся в 2008 году в Россию и до конца сезона 11/12 работал с молодёжной командой "Чеховские Ястребы". Затем тренировал на Украине, в Литве, Турции, а в минувшем сезоне возглавлял женский баскетбольный клуб Astana Tigers из Казахстана.

Предыдущий главный тренер "Алтайбаскета" Михаил Терехов по окончании минувшего сезона ушел в ярославский "Буревестник".

Команда "АлтайБаскет" перед новым сезоном сменила вектор развития. Из прошлогоднего состава остались Клим Мускулис, Илья Ашмаров, Сергей Перегудов, Сергей Лапин и Сергей Зинкевич. Вместе с командой сборы проходили воспитанники алтайского баскетбола Павел Мыльников, игравший в прошлом сезоне в молодёжной команде Единой Лиги ВТБ "Нижний Новгород", и Антон Борисов, вернувшийся из армии. Остальные спортсмены – из СДЮШОР "АлтайБаскет", большинство которых играет в ДЮБЛ. Ожидается, что в команде будет не более трёх приезжих игроков. Кроме того, на днях коллектив алтайской команды пополнил форвард Василий Рыженко, который в прошлом сезоне принял участие в 36 матчах в составе БК "МГАФК" и помог своей команде выиграть золотые медали студенческой лиги ВТБ и чемпионата АСБ.

Уже официально известно, что в нынешнем сезоне в Суперлиге будет не три дивизиона, а два. От этого изменится схема проведения чемпионата. Заявки на участие во втором дивизионе чемпионата России по баскетболу подали 14 команд. Они будут разделены на две группы. На первом этапе команды сыграют с каждой внутри своей группы по четыре матча. На втором этапе команды, вошедшие в четвёрку по итогам первого круга, сыграют по четыре матча с первой четвёркой из другой группы. Соответственно, плей-офф и финала соревнований не будет. Чемпион турнира определится по очкам. Ожидается, что это не приведет к дополнительной финансовой нагрузке на команды.