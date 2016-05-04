Директор фирмы в Белокурихе попал под уголовное дело за невыплату зарплаты

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Директор белокурихинской компании подозревается в невыплате подчиненным сотрудникам заработной платы, сообщили в среду, 4 мая, в краевом управлении Следственного комитета.

Согласно данным следствия, руководитель предприятия, специализирующегося на оказании услуг в сфере отдыха и досуга, не оплатил труд 23 человек в период с ноября 2015 по февраль 2016 года.

Сумма задолженности перед работниками превысила миллион рублей. "При этом он направлял денежные средства, полученные в качестве прибыли, на личные нужды, улучшение деятельности гостиницы и увеличение дохода предприятия", – уточняют в СКР.

Сейчас следователи ведут сбор доказательств по уголовному делу.