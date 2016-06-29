Директор интернет-магазина в Барнауле не выплачивал декретные рабочей

Фото: pixabay.com

Следователи закончили расследование уголовного дела в отношении индивидуального предпринимателя Барнаула, занимавшегося продажей детских игрушек через интернет-магазин. Его обвиняли в невыплате пособий свыше двух месяцев, сообщает пресс-служба СУСКа по Алтайскому краю.

Известно, что в январе прошлого года бизнесмен получил от своей сотрудницы – оператора персонального компьютера – необходимые документы и издал приказ о предоставлении ей отпуска по уходу за вторым ребенком. Однако деньги не выплачивал, а тратил их на развитие бизнеса и свои нужды.

Однако после возбуждения уголовного дела он полностью погасил задолженность по выплате работнице пособия по уходу за ребенком в размере более 50 тысяч рублей.