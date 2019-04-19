Директор клуба "Алтай" покинул пост на фоне перемен в алтайском хоккее
По мнению главы алтайского Минспорта Дмитрий Чекалин не сумел проявить себя
Руководитель краевого автономного учреждения ХК "Алтай" Дмитрий Чекалин прекратил свою работу на этом посту. Он проработал директором клуба более трех лет. Ранее в течение пяти лет Чекалин руководил спортшколой "Алтай". Он начал заниматься хоккеем в барнаульском "Моторе". Затем два сезона защищал ворота главной команды края. В 24 года Чекалин завершил карьеру игрока и перешел на административную должность.
С февраля этого года исполнял обязанности главного тренера "Алтая". Он сменил на посту наставника барнаульцев Александра Климова, который проработал в этой должности лишь месяц. Оказалось, что Климов не имел необходимой лицензии для работы главным тренером. Также выяснилось, что специалиста ранее осудили за мошенничество, и у него поддельный диплом о высшем образовании.
Ранее министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев уже сообщал, что не видит Чекалина в должности директора команды. Якобы он не сумел проявить себя за тот промежуток времени, который ему был дан. В апреле у Чекалина заканчивался контракт, который просто не стали продлевать. Непонятна теперь судьба директора СШОР "Алтай" Павла Еремеева, у которого также в ближайшее время заканчивается контракт.
Ожидается, что должность директора клуба займет ведущий специалист краевого Минспорта Руслан Чайкин. Несмотря на молодой возраст – 29 лет – он уже продолжительный срок курирует зимние виды спорта и в настоящее время проходит обучение в Сочи. Другой кандидат – исполнительный директор "Карандин-Арены" Максим Ничаев. Его кандидатуру активно продвигает бизнесмен Михаил Дроздов, который после покупки Дворца спорта и зрелищ фактически стал одним из самых влиятельных людей не только в алтайском хоккее, но и в спорте в целом.
На недавней встрече с журналистами Алексей Перфильев дал четко понять, что директор клуба будет назначен уже в ближайшее время и, скорее всего, им станет именно Руслан Чайкин.