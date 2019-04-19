Директор клуба "Алтай" покинул пост на фоне перемен в алтайском хоккее

Руководитель краевого автономного учреждения ХК "Алтай" Дмитрий Чекалин прекратил свою работу на этом посту. Он проработал директором клуба более трех лет. Ранее в течение пяти лет Чекалин руководил спортшколой "Алтай". Он начал заниматься хоккеем в барнаульском "Моторе". Затем два сезона защищал ворота главной команды края. В 24 года Чекалин завершил карьеру игрока и перешел на административную должность.

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Прочее Главного тренера ХК "Алтай" уволили после скандала из-за поддельного диплома

С февраля этого года исполнял обязанности главного тренера "Алтая". Он сменил на посту наставника барнаульцев Александра Климова, который проработал в этой должности лишь месяц. Оказалось, что Климов не имел необходимой лицензии для работы главным тренером. Также выяснилось, что специалиста ранее осудили за мошенничество, и у него поддельный диплом о высшем образовании.

Ранее министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев уже сообщал, что не видит Чекалина в должности директора команды. Якобы он не сумел проявить себя за тот промежуток времени, который ему был дан. В апреле у Чекалина заканчивался контракт, который просто не стали продлевать. Непонятна теперь судьба директора СШОР "Алтай" Павла Еремеева, у которого также в ближайшее время заканчивается контракт.

Ожидается, что должность директора клуба займет ведущий специалист краевого Минспорта Руслан Чайкин. Несмотря на молодой возраст – 29 лет – он уже продолжительный срок курирует зимние виды спорта и в настоящее время проходит обучение в Сочи. Другой кандидат – исполнительный директор "Карандин-Арены" Максим Ничаев. Его кандидатуру активно продвигает бизнесмен Михаил Дроздов, который после покупки Дворца спорта и зрелищ фактически стал одним из самых влиятельных людей не только в алтайском хоккее, но и в спорте в целом.

На недавней встрече с журналистами Алексей Перфильев дал четко понять, что директор клуба будет назначен уже в ближайшее время и, скорее всего, им станет именно Руслан Чайкин.