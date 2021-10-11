Директор компании ТТК в Западной Сибири ответит на вопросы абонентов из Барнаула

Директор компании ТТК в Западной Сибири Олег Низомиддинов ответит на вопросы абонентов 28 октября 2021 года в "Переговорке" на amic.ru. Задать вопрос можно на сайте компании с 11 по 18 октября 2021 года. Вы можете спросить об услугах, новых сервисах, тарифных планах и специальных акциях провайдера.

Всем абонентам ТТК, которые направят вопрос Олегу Низомиддинову, будут начислены 300 бонусных рублей на лицевой счёт. А автор самого интересного вопроса получит возможность выиграть главный приз – телевизор Samsung 32 Full HD.

Победителя выберет специальная комиссия из сотрудников компании. Они будут учитывать оригинальность, конкретность, уместность и уровень сложности вопроса.

Итоги конкурса объявят в "Переговорке". Подробные условия акции "Задай вопрос ТТК" смотрите по ссылке.