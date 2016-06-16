Директора барнаульского бутика судят за невыплату пособия сотруднице

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Директор магазина брендовой одежды в Барнауле предстанет перед судом по обвинению в невыплате сотруднице пособия по беременности и родам, сообщили в четверг, 16 июня, в краевом управлении Следственного комитета.

Женщине инкриминируют полную невыплату свыше двух месяцев пособий, совершенную из корыстной или иной личной заинтересованности.

Согласно версии следствия, директор бутика не приняла документы, предоставленные сотрудницей для выплаты ей пособия по беременности и родам, а также единовременного пособия как вставшей на учет в ранние сроки беременности.

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В итоге сотрудница не получила более 32 тысяч рублей.

В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.