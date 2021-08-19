Директора базы на "Бирюзовой Катуни" осудят за гибель человека при пожаре в гостевом доме

Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 40-летнего жителя Барнаула, директора турбазы "Горное солнце", которая находится на "Бирюзовой Катуни". 31 июля 2020 года в котельной под трёхэтажным зданием произошёл пожар, из-за чего отдыхающим пришлось прыгать с балконов второго и третьего этажей.

Новости

Прочее Семье пришлось прыгать с третьего этажа, чтобы выжить при пожаре на алтайской турбазе

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры по СФО, по версии следствия, директор допустил грубые нарушения правил пожарной безопасности при строительстве, отделке, оборудовании и эксплуатации жилого корпуса гостиничного комплекса.

В результате происшествия одна из потерпевших получила тяжёлые травмы и впоследствии скончалась, а другие получили травмы различной степени тяжести. Всего от пожара пострадал 21 человек, в том числе трое несовершеннолетних.

Сейчас уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей, повлекшее причинения по неосторожности тяжкого вреда здоровью и смерть человека") передано в Алтайский районный суд для рассмотрения.