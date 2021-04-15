Директора бийской компании осудят за растрату 34 млн рублей

Директор одной из бийских компаний предстанет перед судом по обвинению в растрате денежных средств предприятия и невыплате заработной платы. Глава организации нанёс ущерб 34 млн рублей и задержал зарплату в размере 2,320 млн рублей.

Новости

Прочее СК возбудил уголовное дело из-за падения дерева на жителя Барнаула

По данным следствия, в 2018 году мужчина убедил жителя Бийска продать для нужд компании ряд объектов недвижимости по завышенной цене, которые были заведомо непригодны для использования, а средствами распорядиться по своему усмотрению.

Зная, что организации не нужны эти объекты, он дал распоряжение подчинённым составить документы купли-продажи и перечислить деньги. Путём присвоения и растраты директор организации причинил материальный ущерб обществу на сумму 34 миллиона рублей.

Кроме того, директор не выплачивал зарплату сотрудникам. Общая сумма удержанных средств достигла 2,320 млн рублей. При этом на счетах организации имелись необходимые средства, однако действуя в ущерб прав работников он перераспределял деньги на иные цели, создавая видимость финансового благополучия компании.

В ходе предварительного следствия обвиняемый свою вину не признал. На имущество директора и третьих лиц наложен арест на сумму более 34 млн рублей. Уголовное дело передано в суд, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.