Директора фирмы, чей автобус попал в ДТП на Алтае, взяли под стражу

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Индивидуальный предприниматель, чей автобус попал в ДТП на трассе Алтайского края 4 января, заключен под стражу. Такое решение суд озвучил в понедельник, 31 января, сообщает пресс-служба СУСКа по региону.

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"Сегодня судом по ходатайству следователя СК в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – сказано в сообщении ведомства.

В СКР полагают, что автоперевозчик грубо нарушил режим рабочего времени и времени отдыха водителя рейсового автобуса.

Напомним, ДТП произошло вечером 4 января на трассе Р-256 "Чуйский тракт" в районе поселка Украинский Косихинского района. Уставший водитель выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем "ГАЗ-172413" и автобусом "ЛАЗ 695 Н". В результате ДТП три человека погибли, еще 29 пассажиров автобусов получили телесные повреждения различной степени тяжести.