Директора "Комбината строительных конструкций" осудили в Барнауле
Руководителя предприятия приговорили к штрафу за невыплату заработных плат и пособий
1 декабря 2017, 15:13
Фото: antipytki.ru
Директора ООО "Комбинат Строительных Конструкций" в Барнауле приговорили к штрафу за невыплату зарплат и пособий сотрудникам предприятия, сообщили в краевой прокуратуре.
В надзорном ведомстве указывают, что руководитель организации свыше двух месяцев не платил заработные платы и пособия.
Кроме того, как добавляют в прокуратуре, он "произвел выплату заработной платы свыше двух месяцев в размере ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда".
В итоге суд оштрафовал директора компании на 100 тысяч рублей.
В настоящее время приговор вступил в законную силу.
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