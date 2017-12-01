Директора "Комбината строительных конструкций" осудили в Барнауле

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Директора ООО "Комбинат Строительных Конструкций" в Барнауле приговорили к штрафу за невыплату зарплат и пособий сотрудникам предприятия, сообщили в краевой прокуратуре.

В надзорном ведомстве указывают, что руководитель организации свыше двух месяцев не платил заработные платы и пособия.

Кроме того, как добавляют в прокуратуре, он "произвел выплату заработной платы свыше двух месяцев в размере ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда".

В итоге суд оштрафовал директора компании на 100 тысяч рублей.

В настоящее время приговор вступил в законную силу.