Длинные, дутые, с камнями: какие серьги популярны в 2022 году

Аксессуары завершают образ, добавляя ему изюминку, выразительный акцент. Но покупка ювелирных изделий может принести своим владельцам не только эстетическое удовольствие, но и дополнительный доход. Поэтому многие россияне предпочитают вкладывать деньги в золотые украшения.

Если вы тоже задумываетесь о том, чтобы совместить приятное с полезным и инвестировать в «ювелирку», вам стоит узнать, какие серьги сейчас в тренде.

Массивные серьги

Сейчас они везде — начиная от подиумов и модных показов, заканчивая дивами кино и социальных сетей. В 2022 году актуальные модели обязательно должны быть причудливыми, яркими и огромными. Экстравагантных леди всё чаще можно встретить в серьгах-зажимах, например.

Серьги-кольца

На пике популярности старые добрые хупы (это более современное название обычных серёг-колец или серёг-конго, которые не выходят из моды вот уже несколько десятилетий). Массивные обручи, кольца средней толщины, полированные гладкие, из мятого золота, овальные, а также круглые с акцентом в виде элемента в центре — все они актуальны. А выгодно приобрести эти ювелирные украшения можно в сети 585 Gold.

Геометрия

Можно рассмотреть и более сдержанные модели в геометрическом стиле: они уже несколько сезонов не сдают позиции. Квадраты, треугольники, зигзаги из драгоценных металлов могут быть и без камней. Но если стоит задача купить что-то современное, лучше рассмотреть варианты с непрозрачными камнями, а также белыми и чёрными бриллиантами. Небольших размеров золотые серьги часто надеваются вместе с кафами.

Серьги-трансформеры

Этот тренд снова возродился. Коллекции всех домов моды полны подобных изделий — например, совсем не редкость, когда корона превращается в ожерелье и несколько брошей. С серьгами так же: на каждый день — пусеты, а для выхода в свет — шикарные модели с подвеской из цепей.

Изделия с камнями

Если не так давно серьги декорировались сапфирами, изумрудами и рубинами, сегодня в список включены более бюджетные варианты, например, циркон, турмалин и непрозрачные минералы. «Выстрелила» бирюза — она промелькнула в коллекции «весна-лето» одновременно у нескольких популярных брендов.

Звенья

Это изделия, которые состоят из нескольких элементов крупной цепи. Выполнены из разных материалов и часто дополняются бриллиантами.