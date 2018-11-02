Длинные ноябрьские выходные в Алтайском крае начнутся в режиме шторма

Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Штормовое предупреждение объявлено в Алтайском крае на 3 и 4 ноября — в регионе ожидаются метели, снегопады, гололед и сильный ветер.

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"В Алтайском крае сутки 03 ноября и в первой половине ночи 04 ноября ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега, местами сильные осадки, метель, гололедные явления, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, местами порывы до 25 метров в секунду", — говорится в сообщении регионального Гидрометцентра.

Дневные температуры 3, 4 и 5 ноября в Алтайском крае будут балансировать между слабым "минусом" и слабым "плюсом", а вот в ночное время местами будет до -14 градусов.

В Барнауле на ноябрьские праздники будет около нуля.

Самым холодным днем, судя по всему, выдастся 4 ноября. В светлое время суток в День народного единства будет -2...-4 градуса.