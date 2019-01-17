Для барнаульских студентов ввели новые льготные автобусные маршруты

Учащиеся вузов и ссузов могут со скидкой 20% добраться до райцентра Угловского района

17 января 2019, 17:22

Барнаульский автовокзал сообщает о расширении списка льготных маршрутов для студентов.

Так, с 17 января учащиеся вузов и ссузов получат скидки на проезд в автобусах маршрута "Барнаул — Угловское". Стоимость билетов для них будет ниже на 20%.

Чтобы получить льготу, необходимо предъявить студенческий билет либо иной документ, подтверждающий статус студента, и паспорт.

Отметим, что со всеми маршрутами, на которые распространяются льготы, можно ознакомиться по ссылке.

Комментарии
    Новости партнеров