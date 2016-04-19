Для нормальной жизни читателям Amic.ru нужен семейный доход в 100 тыс. руб.

Читатели Amic.ru считают, что "нормально жить" можно, если семейный доход составляет больше 100 тысяч рублей. Об этом говорят данные опроса, который прошел на сайте ИА "Амител".

240 респондентов сочли, что на доход меньше этой суммы нормальную жизнь не построишь.

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Общество Российской семье для "нормальной жизни" необходимо 72 тысячи рублей в месяц

198 принявших участие в опросе считают, что семейный доход должен быть больше 150 тысяч рублей.

220 читателей Amic.ru уверены, что нормальная жизнь у них наступит, если семейный доход составит от 80 до 100 тысяч рублей.

183 человека посчитали, что смогли бы безбедно жить всей семьей на доход в 80-100 тысяч рублей.

Доход в 35-55 тысяч назвали самым нормальным для семьи 63 читателя amic.ru, принявших участие в опросе.

И совсем скромные запросы у 18 человек. Им на семью вполне хватило бы 20-30 тысяч рублей.

Напомним, в начале апреля социологи рассчитали, что российской семье из трех человек для "нормальной жизни" необходимо зарабатывать 72,7 тысячи рублей.