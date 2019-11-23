Для новогодних праздников на Алтае заготовят 18 тысяч хвойных деревьев

В Алтайском крае заготовили для новогодних праздников около 18 тысяч новогодних елей, сообщает администрация региона.

Около двух тысяч деревьев предоставит "Алтайлес", остальные – арендаторы лесных участков. В этом году заготовку ведут в четырех лесничествах – Шипуновском, Чарышском, Алтайском и Тягунском. В приобских лесах и ленточных борах региона заготавливают сосну, а в Салаирских и предгорных лесных массивах края, где сосна не растет, – пихту.

Территорий, где специально выращивают новогодние ели, в Алтайском крае не существует. Для праздника используют верхушки и деревья, полученные в результате рубок ухода. Такая заготовка не наносит вреда лесным экосистемам, так как ослабленные деревья все равно отмирают в процессе роста.

Тем не менее специалисты лесного хозяйства напоминают, что покупка искусственной ели – более цивилизованный подход в деле сохранения природы.

Всего за 2018 год в Алтайском крае заготовлено и реализовано более 17 тысяч деревьев хвойных пород для новогодних праздников.

В Министерстве природных ресурсов и экологии Алтайского края напоминают, что за незаконную рубку лесных насаждений предусмотрены штрафы в размере до 500 000 рублей или иные варианты наказания.