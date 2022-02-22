Для тех, кто ценит свое время: сеть магазинов "Телефоника" проводит розыгрыш умных часов

К 23 февраля сеть салонов связи “Телефоника” запустила розыгрыш. Главный приз — смарт-часы Honor MagicWatch 2, которые не только показывают время, но и следят за здоровьем, физической активностью и широким спектром показателей.

Чтобы принять участие в розыгрыше, нужно:

— подписаться на instagram-аккаунт “Телефоники”;

— отметить двух друзей в комментариях под постом с розыгрышем;

— сделать репост этого поста в сториз с отметкой.

На время проведения розыгрыша профиль должен быть открытым. Итоги подведут 23 февраля в прямом эфире аккаунта “Телефоники” с помощью сервиса @lizaonair.

В магазинах сотовой связи и электротоваров «Телефоника» вы найдёте множество вариантов подарков для мужчин. Здесь вы можете приобрести качественную технику по выгодной цене: например, смартфоны, смарт-часы, электрические бритвы, портативные колонки, беспроводные наушники и power-банки. В ассортименте магазина представлены товары от бюджетных до премиальных.

Продавцы-консультанты магазинов всегда помогут вам с выбором. А если вы уже определились — можете купить товар онлайн и забрать его в ближайшем отделе “Телефоники”.

ООО «ТЛФ». ИНН 2225130154, КПП 222501001, ОГРН 1122225005583, р/с 40702810202000041502. Спец. счёт 40821810802000040839 ,БИК 040173604, к/с 30101810200000000604 в Отделении №8644 Сбербанка России г. Барнаул. Адрес: 656056, Барнаул, Партизанская, 44-28. Директор: Черных Денис Александрович.

Акция проводится до 23 февраля 2022 года. Полные условия розыгрыша по ссылке в instagram-аккаунте.