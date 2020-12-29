Для учреждений соцобслуживания в Алтайском крае купили 24 новых автомобиля

В конце года учреждения соцобслуживания Алтайского края получили 24 новых автомобиля, на закупку которых потратили более 31 млн рублей. Об этом сообщает официальный сайт региона.

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Прочее Новые автомобили скорой помощи разъехались по Алтайскому краю

"В уходящем году наша мобильная бригада обслужила более 130 человек. Осуществлено более 92 выездов в 32 населенных пункта Троицкого района. Самый отдаленный населенный пункт находится на расстоянии 80 километров. Каждый отдельный выезд, осуществляемый специалистами, – это не просто визит, чаще всего это жизненно необходимая работа по спасению маленького ребенка от неблагополучных родителей или попавшего в беду пожилого человека. От нашей мобильности и слаженной работы зависит порой судьба человека", – отметила директор центра Троицкого района Татьяна Ямщикова.

Комплексные центры будут использовать автомобили для работы мобильных бригад. Специалисты будут планово выезжать к нуждающимся, а также развозить продукты и медикаменты.