Дмитрий Медведев оставил Алтайский край без субсидий на дороги

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Правительство выделило регионам около 10 миллиардов рублей на строительство и ремонт дорожной инфраструктуры. Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на сайте кабмина, пишет РБК.

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Прочее Медведев выделил Алтайскому краю 637 миллионов рублей на безопасные дороги

Всего межбюджетные трансферты распределены на четыре категории: 1,4 млрд руб. — на крупные, "особо важные" для экономического развития страны проекты, 3,8 млрд руб. — на развитие и увеличение пропускной способности дорог общего пользования, 1,4 млрд руб. выделено на строительство и ремонт дорожных сооружений и 2 млрд руб. — Хабаровскому краю на финансирование проектов, реализуемых в рамках государственно-частного партнерства.



Кроме того, правительство выделило Росавтодору бюджетные ассигнования в размере 119 млн руб. на реализацию дорожных программ в Калининградской и Омской областях.

Отметим, что только трем сибирским регионам выделены средства. Любопытно, что Алтайскому краю не выделялись средства ни в августе этого года, ни в мае. В последний раз о трансфертах в дорожную инфраструктуру сообщалось в начале 2017 года. Тогда Дмитрий Медведев выделил Алтайскому краю 637 миллионов рублей на безопасные дороги.