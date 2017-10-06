Дмитрий Медведев оставил Алтайский край без субсидий на дороги

В правительстве выделили 10 миллиардов на дороги регионам страны

6 октября 2017, 14:34

Фото: Amic.ru

Правительство выделило регионам около 10 миллиардов рублей на строительство и ремонт дорожной инфраструктуры. Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на сайте кабмина, пишет РБК.

Медведев выделил Алтайскому краю 637 миллионов рублей на безопасные дороги

Медведев выделил Алтайскому краю 637 миллионов рублей на безопасные дороги

Всего межбюджетные трансферты распределены на четыре категории: 1,4 млрд руб. — на крупные, "особо важные" для экономического развития страны проекты, 3,8 млрд руб. — на развитие и увеличение пропускной способности дорог общего пользования, 1,4 млрд руб. выделено на строительство и ремонт дорожных сооружений и 2 млрд руб. — Хабаровскому краю на финансирование проектов, реализуемых в рамках государственно-частного партнерства.


Кроме того, правительство выделило Росавтодору бюджетные ассигнования в размере 119 млн руб. на реализацию дорожных программ в Калининградской и Омской областях.

Отметим, что только трем сибирским регионам выделены средства. Любопытно, что Алтайскому краю не выделялись средства ни в августе этого года, ни в мае. В последний раз о трансфертах в дорожную инфраструктуру сообщалось в начале 2017 года. Тогда Дмитрий Медведев выделил Алтайскому краю 637 миллионов рублей на безопасные дороги.

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