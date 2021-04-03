Дмитрий Попов получил медаль "За особый вклад в борьбу с коронавирусом"

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов получил памятную медаль профсоюза работников здравоохранения РФ "За особый вклад в борьбу с коронавирусом". Вместе с ним такой награды удостоились депутат АКЗС Ирина Солнцева и глава регионального исполкома ОНФ в Алтайском крае Сергей Войтюк.

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Как сказано на сайте регионального Заксобрания, вручение наград состоялось во время пленума краевой организации профсоюза работников здравоохранения.

Всего медалями наградили шесть человек. В их числе специалист по охране труда барнаульской городской больницы № 11 Людмила Гайнулина, анестезиолог-реаниматолог Мамонтовской ЦРБ Егор Ивлев и фельдшер скорой помощи Рубцовска Виктор Роев.

Ранее министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов в интервью amic.ru рассказал, что в регионе ожидают третью волну коронавируса. Глава Минздрава выразил мнение, что третья волна "вполне возможна", так как у населения региона "ещё нет достаточной иммунной прослойки".

"Надо всегда готовиться к худшему, – подчеркнул Попов. – Когда она будет, какой силы и продолжительности, мы не знаем. Но не перестаем готовить свою инфраструктуру".

По его словам, отличие третьей волны ковида от двух предыдущих будет заключаться в увеличении доли заболевших детей.