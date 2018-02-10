До 0 градусов: теплый и солнечный день обещают в Алтайском крае 11 февраля

Фото: geophoto.ru

Теплый и солнечный день ожидает жителей Алтайского края в воскресенье, 11 февраля.

Новости

Прочее Весна будет ранней: главный синоптик Алтайского края дал прогноз на март

По информации регионального Гидрометцентра, в этот день будет без осадков, в утренние часы местами изморозь, туман, на дорогах гололедица.

Температура в светлое время суток -6…-11 градусов, местами в предгорных районах до 0...-5 градусов. Ветер восточный, 2-7 метров в секунду.

Читайте также: Спокойно: какая погода будет в Алтайском крае в выходные 10 и 11 февраля

В Барнауле также будет без осадков, в утренние часы изморозь, возможен туман, на дорогах местами гололедица. Днем в краевой столице -7…-9 градусов. Ветер восточный, 2-7 метров в секунду.