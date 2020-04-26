До +24°С потеплеет в Алтайском крае 27 апреля

Солнечно, без осадков ожидается днем 27 апреля в Алтайском крае, информирует региональный Гидрометцентр.

По прогнозу синоптиков, в светлое время суток воздух прогреется от +19°С до +24°С. В утренние часы местами возможен туман, днем – без осадков. Ветер северо-восточный, от 4 до 9 м/с. Усиления могут достигать 14 м/с.

В Барнауле днем столбик термометра покажет от +20°С до +22°С. Как и по региону в целом – без осадков, скорость ветра не превысит 9 м/с.