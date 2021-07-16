До +26 градусов, грозы и небольшие дожди: прогноз погоды в Алтайском крае на 17 июля

Тёплый день с небольшими осадками ждёт жителей Алтайского края в субботу, 17 июля, сообщают в региональном Гидрометцентре.

По краю температура воздуха днём составит от +21 до +26 градусов. В отдельных районах небольшие дожди, грозы. Ветер юго-западный, 6-11 м/с, местами порывы до 16 м/с.

В Барнауле в светлое время суток воздух прогреется до +21… +23 градусов. Преимущественно без осадков. Скорость юго-западного ветра, согласно прогнозу, не должна превышать 11 м/с.