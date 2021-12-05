До -27 градусов. Резкое похолодание ожидается в Алтайском крае после потепления

Алтайский край после мягкой зимней погоды ожидает резкое похолодание. Согласно прогнозу Гидрометцентра, в понедельник и вторник, 6 и 7 декабря, в регионе сохранится тепло до -1 градуса, однако уже 8 декабря, в среду, столбики термометров опустятся до -20 градусов, а ночью – до -27 градусов.

К концу рабочей недели в регионе снова потеплеет: в пятницу в регионе дневная температура составит от -8 до -10°С.

При этом сильного ветра и серьёзных осадков во время следующей неделе не ожидается.

Напомним, что пыльная буря накрыла город Горняк в Алтайском крае в пятницу, 3 декабря. Отмечается, что облако песка пришло из Казахстана.